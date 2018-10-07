В Сочи стартовал Форум современной журналистики «Вся Россия – 2018»

В рамках форума 7 октября прошло торжественное открытие 22 съезда союза журналистов России.

С приветственной речью перед собравшимися выступил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

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Форум продлится до 12 октября и соберет около 1,2 тыс. участников.

«Среди участников известные журналисты, крупные общественные деятели, представители власти разных уровней. Программа форума очень насыщенная. Это многочисленные встречи коллег в разных форматах, обучающие семинары, пресс-конференции, кинопоказы и многое-многое другое. В рамках форума пройдет более 100 мероприятий, в том числе образовательный практикум ИНФОРУМ Союза журналистов России. Уверен, что что наш форум – это еще один серьезный шаг в развитии отечественной журналистики», — сказал председатель СЖР Владимир Соловьев.

На многочисленных площадках пройдут мастер-классы, лекции, будут организованы дискуссии. Форум пройдет в гостинице «Жемчужина», расположенной по адресу: Сочи, улица Черноморская, 3, сообщает пресс-служба СЖР.

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