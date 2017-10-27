В Сочи стартовал Международный строительный форум

На выставке Sochi Build краевые производители стройматериалов представили продукцию под единым брендом «Сделано на Кубани».

Гости и участники форума могут ознакомиться с широким спектром производимых в крае стройматериалов. Это строительные блоки, кирпич, нерудные и отделочные материалы, кабельная продукция, элементы благоустройства.

«Участие в таких мероприятиях способствует развитию кооперационных связей между промышленными предприятиями региона и потенциальными потребителями их продукции», — сказал первый замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

Участники форума провели круглый стол на тему «Застройщики и закон: новые правила игры». Основной темой обсуждения стали перспективы развития отрасли промышленности строительных материалов в крае. Участники рассмотрели вопросы улучшения качества жилья за счет применения новых технологий и материалов, особенности застройки кубанских городов.

Международный строительный форум Sochi Build продолжит работу до 28 октября. Организаторы отмечают, что форум объединил 34 российские и иностранные компании. Каждый год выставку посещают более 7 тыс. человек. В их числе — представители власти и бизнеса, делегации крупных предприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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