В Сочи стартовал первый в истории России чемпионат мира по панкратиону

Соревнования по древнему олимпийскому виду единоборств до 30 октября будут проходить в спортивном комплексе «Адлер-Арена».

Ожидается, что в состязаниях примут участие более 500 спортсменов из 22 стран мира, в том числе из Беларуси, Украины, Италии, Греции, США, Японии, Индии. Возраст участников — от 16 до 45 лет.

Панкратион — возрожденный вид спорта, который является мировым наследием боевых искусств. Современный панкратион — это поединок, в котором разрешается применять технические действия вольной борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других видов единоборств, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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