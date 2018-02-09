В Сочи стартовал всероссийский форум «Инновации рынка недвижимости»

Семьи с двумя детьми начали получать льготные ипотечные кредиты со ставкой 6% годовых. Сбербанк запустил новую программу с государственным участием.

Оформить документы для ипотеки можно будет по принципу «одного окна» в режиме онлайн на сайте «ДомКлик» и в мобильном приложении сервиса.

«Нужно было совершить порядка девяти визитов. Подать заявку, получить консультацию, одобрить объект, зарегистрировать, сделать платежи. Сейчас с помощью сервиса «ДомКлик» в Сбербанке и с помощью сервиса электронной регистрации расчетов можно сделать все это буквально за один визит», — рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Развитие инновационных технологий сейчас обсуждают в Сочи на всероссийской конференции, организатором который выступил Сбербанк. На курорт съехались более тысячи представителей ведущих строительных компаний и риэлторских агентств. По прогнозам экспертов, рынок недвижимости в ближайшие годы будет расти, а услуги по кредитованию станут более простыми, удобными и доступными для потребителей.

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