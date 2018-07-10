В Сочи стартовал второй сезон мюзикла «Ромео и Джульетта»

По своему масштабу, визуальным и сценографическим решениям, это шоу превосходит все, что было создано Ильей Авербухом ранее.

На льду «Айсберга» — шесть олимпийских чемпионов. Чтобы выйти на сцену, им пришлось освоить новый вид спорта — фехтование. Продюсер проекта ввел в мюзикл много сцен схваток.

«Шпаги — это не коньки, когда ты владеешь ситуацией. Ты взял, отъехал, сделал шаг и не случилось трагедии. Они все-таки острые и можно по-настоящему уколоть друг друга», — отметил артист ледового шоу «Ромео и Джульетта» Алексей Ягудин.

Всего в спектакле задействовано свыше 150 человек. Главным голосом мюзикла стал падре Лоренцо, роль исполнил Алексей Тихонов. И он стал еще одной изюминкой постановки.

«Я подумал, почему это не использовать. В этом есть свое дыхание, своя история. Он говорит абсолютно вживую, это не какой-то фоновый голос», — рассказал режиссер-постановщик ледового шоу Илья Авербух.

Спектакли в Сочи будут проходить в ледовом дворце «Айсберг» до 22 сентября. После шоу «Ромео и Джульетта» отправится закрывать фестиваль «Русские сезоны» в Италию. Российские артисты выступят на знаменитой площадке Arena di Verona. В прошлом году шоу Авербуха посмотрели больше миллиона зрителей.

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