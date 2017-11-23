В Сочи стартовала «Черноморская регата»

Соревнования будут проходить до 30 ноября.

В акватории парусного центра ФГБУ «Юг Спорт» проходит Кубок России в олимпийском классе «Финн», 11-й заключительный этап и Всероссийское соревнование «Черноморская регата». В соревнованиях примут участие 210 человек из 12 регионов России: Владивостока, Красноярска, Тольятти, Самары, Ульяновска, Воронежа, Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы, Московской, Ленинградской, Ростовской областей, Воронежа, Санкт-Петербурга, Таганрога, Краснодарского края и Севастополя.

Соревнования проходят в 12 классах. Они проводятся уже 68 лет, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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