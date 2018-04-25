В Сочи стартовала международная конференция по вопросам безопасности

Участие в ней принимают представители более 100 государств. Это министры, помощники президентов, руководители спецслужб.

Представителей, курирующих вопросы безопасности, на открытии приветствовали секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Николай Патрушев зачитал обращение от лица президента Владимира Путина.

«Наша встреча, проходящая под эгидой Совета безопасности Российской Федерации, дает хорошую возможность для обсуждения путей противодействия различным угрозам и вызовам международной безопасности, для обмена наработанным опытом и расширения профессиональных контактов. Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами в этом направлении как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе», — сказал Патрушев.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что для Краснодарского края честь принимать этот форум. Глава региона выразил уверенность, что участники конференции смогут также оценить гостеприимство Кубани и во время чемпионата мира по футболу.

«Именно здесь, в Сочи, в 2010 году состоялась первая встреча. Событие стало важным шагом на пути налаживания широкого сотрудничества в сфере международной безопасности. Регион ежегодно принимает 16 млн отдыхающих. Вопросы безопасности, противодействия экстремизму, угрозам терроризма для нас имеют принципиально важное значение. Тем более, что этим летом в Сочи пройдет чемпионат мира по футболу. В завершение хочется сказать, что мы все мечтаем, строим свои планы. Но самое главное условие, чтобы эти планы осуществились, — это, конечно, безопасность. Я уверен, что те люди, которые сегодня в этом зале, смогут обеспечить безопасность в своих городах, в своих странах и сохранить мирное небо над нашими странами», — заявил Вениамин Кондратьев.

На международной встрече Россия также поделится опытом наших специалистов по безопасности проведения Олимпийских игр в Сочи. Это уже девятая такая конференция. Продлится она до 26 апреля.

Помимо круглых столов и пленарного заседания, все гости и участники смогут также посетить выставку городов-героев Кубани. Экспозицию муниципалитеты края подготовили специально к международному форуму. На ней представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны.

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