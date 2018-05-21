В Сочи стартовала международная молочная олимпиада

Проходит она уже в десятый раз. В этом году на курорт съехались около 400 участников из 15 стран. На протяжении четырех дней предприниматели, аналитики, эксперты и чиновники будут обсуждать развитие отрасли.

В прошлом году из 18 млн т российского молока в крае произвели 2 млн. В эту статистику, по словам экспертов, не входит продукция мелких подсобных хозяйств.

«Необходимо сохранять и развивать сельский уклад жизни. Выводить, легализовывать частное производство любой сельхозпродукции. Мелкотоварное производство активно развивать. Оно, к сожалению, не очень интенсивно развивается, хотя государство делает для этого достаточно много, в том числе, например, это грантовая поддержка», — сказал директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Развитие молочной продукции в России назвали приоритетным аграрным направлением. Через семь лет, по прогнозам аналитиков, в стране будут производить на 1,5 млн т больше. Это поможет на четверть сократить закупки молока за границей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник