В Сочи стартовала парусная регата памяти Владимира Высоцкого

В акваторию 26 июля вышли больше 100 яхт.

Регата проходит уже в 17-й раз и 11-й в Сочи. Черноморский курорт присоединился к городам-организаторам гонки в 2007 году. В разноцветный парусный ряд попали как новички яхтенного искусства, так и профессионалы.

«От класса яхты «Оптимист» — с нее начинается парусный спорт — до крейсерских больших яхт, которые могут бороздить океаны. Сегодня у нас достаточно много участников. В крейсерских яхтах это 12 участников», — отметил вице-президент Федерации парусного спорта Сочи Валерий Алексеев.

В 15:30 парусники понеслись вдоль центральной набережной. На ней собрались сотни зрителей. Регата продлится несколько дней. Имя победителя назовут 28 июля.

Главный приз гонки на воде — переходящий кубок. Это небольшая стела с гравюрой грифа гитары и цитатой из песни Высоцкого. Вручать главный приз соревнований будут под известные мелодии Владимира Высоцкого.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник