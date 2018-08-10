В Сочи стартовала подготовка к конкурсу молодых исполнителей «Новая волна»

На курорте прошла презентация почтовых карточек с эмблемой международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки.

«Новая волна» пройдет в Олимпийском парке с 3 по 9 сентября.

«Конкурс вызывает огромный интерес во многих странах мира. В этом году кроме молодых исполнителей здесь выступят такие знаменитые певцы как Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Дима Билан и Сергей Лазарев. Приезжающие на концерты в Сочи слушатели всегда отправляют друзьям фирменные почтовые карточки с эмблемой «Новой волны». Наверняка такое будет происходить и в этом году, для этого все уже приготовлено», — рассказала руководитель сочинского салона «Коллекционер» издательства «Марка» Наталья Савельева.

Почтовые карточки «Новой волны» представили воспитанницы Сочинской музыкальной школы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник