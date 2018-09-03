В Сочи стартовала всероссийская акция «Волна здоровья»

К берегам города 3 сентября причалил пароход с ведущими российскими медиками.

Цель акции — помочь как можно большему числу детей, страдающих врожденным пороком сердца, нарушениями зрения и слуха. В городской больнице № 4 известные врачи семи специальностей во главе с президентом общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерией осмотрели около 200 детей.

«Мы хотим, чтобы следующее поколение было здоровым почти на 100%. Здоровье начинается с детства. Если говорить о Сочи, здесь первоклассное здравоохранение. Здесь есть все виды помощи, и мы знаем, что ее уровень высокий», — сказал Лео Бокерия.

«Для врачей, которые работают на местах, очень важно знакомство с вашими врачами для того, чтобы была возможность менять мнение и брать консультации, отправляя уже только материалы», — отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Теплоходы «Волны здоровья» ходят по рекам страны уже больше десяти лет. До Черноморского побережья медики добрались впервые. На этой неделе они отправятся по маршруту Новороссийск — Симферополь — Ялта — Севастополь. Всего за время проведения акции только на Кубани будут обследованы около 1 тыс. детей.

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