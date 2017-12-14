В Сочи стартовали краевые соревнования по фигурному катанию

На первенство Кубани и финал Кубка края приехали не только кубанские спортсмены, но и ростовчане, москвичи, гости из Луганска и Крыма.

На льду дворца спорта «Айсберг» 13 декабря выступили самые юные фигуристы, 14 декабря свои программы начали показывать более опытные спортсмены — кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Они продолжат борьбу за медали 15 декабря.

По итогам краевого первенства будет сформирована сборная Кубани. Она представит регион на всеросcийских соревнованиях.

Вернуться на ленту

Источник