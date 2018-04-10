В Сочи стартует двухдневный Всероссийский фестиваль ГТО

Его откроют 10 апреля 200 человек из коллективов крупнейших предприятий страны.

Соревноваться они будут в Южном федеральном центре спортивной подготовки. Команды сформировали заранее. В каждой — восемь участников. Мужчин и женщин поровну, им от 30 до 49 лет.

Участники будут подтягиваться на перекладине, поднимать гирю, прыгать в длину с места,стрелять из электронного оружия, бегом преодолевать дистанцию. Дисциплин несколько, программа в Сочи рассчитана на два дня. Определять самые спортивные трудовые коллективы будут в личном и командном зачетах.

Следующий фестиваль ГТО пройдет в октябре, бороться за награды уже будут студенты.

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