В Сочи стартует Кубок России по тяжелой атлетике

В нем примут участие шесть представителей Краснодарского края.

Девушки будут выступать 25 марта. Среди фаворитов — бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Романова из Краснодара. Ее весовая категория — до 69 кг.

Конкуренцию в этом весе ей составит серебряный призер первенства мира Ани Саргсян из Красноармейского района.

А у мужчин сразу три кубанских тяжелоатлета поборются за медали в весовой категории до 77 кг. В воскресенье на помост выйдет серебряный призер чемпионата Европы Виктор Гетц из Белореченского района, в этой же дисциплине — Размик Унанян из Армавира. У него в послужном списке бронза чемпионата Европы, здесь же 20-летний сочинец Вячеслав Яркин. Он серебряный призер юношеских Олимпийских игр.

Последним из кубанцев на Кубке России выступит краснодарец Антоний Савчук: 26 марта он будет соревноваться в весовой категории свыше 105 кг.

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