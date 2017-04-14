В Сочи стартует летний цикл променад-концертов

В Сочи в мае откроется летний цикл променад-концертов сольных артистов и творческих коллективов филармонии.

Концерты «Курортные субботы» будут проходить каждую неделю с мая по сентябрь с 18:00 до 19:00.

Мероприятия пройдут на площади Музыки перед Органным залом, в открытом фойе Зимнего театра, на площадях у Центрального универмага, Южного мола, у фонтана в парке «Ривьера».

Посетить променад-концерты под открытым небом можно бесплатно, сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

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