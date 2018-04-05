В Сочи стартует мотосезон

На мотодроме курорта «Имеретинский» 7 апреля пройдет праздник, посвященный этому событию.

Мероприятие начнется в 10:00 с детской гонки Baby race. В 11:30 перед гостями праздника выступят девушки на вилли-машине — тренажере для отработки навыков езды на заднем колесе мотоцикла. Затем стартует гонка на мотоциклетном треке.

В 12:20 шоу-команда Legend Stunt Team продемонстрирует мастерство экстремального вождения. После всем желающим предложат принять участие в тест-драйве новой линейки мотоциклов BMW.

Вход на праздник в честь старта мотосезона свободный. Жители и гости Сочи могут приехать в любой день на собственном двухколесном транспорте и бесплатно попрактиковаться на треке, сообщает пресс-служба курорта «Имеретинский».

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