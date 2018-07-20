В Сочи стартует музыкальный фестиваль Crescendo

Он начнется 20 июля и продлится два дня.

Идейный вдохновитель фестиваля Денис Мацуев собрал на одной сцене артистов с мировым именем и подающих надежды новичков. Одна из целей концертов — открыть российской публике молодых и талантливых музыкантов.

В этом году выступления откроют симфоническим гала-концертом. На нем выступит и сам Денис Мацуев при участии симфонического оркестра Краснодарского музыкального театра. Пианист исполнит два концерта для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Во второй вечер слушателей ждет уникальное джазовое шоу — в выступлениях артисты совместят классику и творческую импровизацию.

Фестиваль Crescendo проходит в Сочи уже в 14-й раз и успел стать одним из самых ожидаемых культурных событий на Черноморском побережье.

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