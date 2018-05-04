В Сочи стартует новый концертный сезон образовательного центра «Сириус»

Фонд «Талант и успех» подготовил обширную творческую программу. Запланированы около десяти концертов с участием известных виртуозов из разных стран.

На сцене главного сочинского медиацентра выступят мировые знаменитости. Зрителей виртуозной игрой порадуют Симфонический оркестр радио «Орфей», австро-венгерский ансамбль «Яношка», Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Трио имени Рахманинова и другие музыканты.

«Мы начинаем путешествие в мир музыки. У нас подготовлена замечательная программа с музыкой высочайшего качества, которую стоит услышать всем ценителям. Все концерты будут увлекательными, проводить мы их будем до конца сентября», — рассказал художественный руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

Концертный марафон продлится шесть недель. В отдельную программу организаторы вынесли военный репертуар. Сочинцы и туристы 8 и 9 мая смогут услышать со сцены знакомые фронтовые песни и мелодии из фильмов, посвященных великому подвигу советского народа.

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