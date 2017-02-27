В Сочи стартует Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 февраля начнет работу Российский инвестиционный форум. Ключевая тема — «Новые проекты для роста».

Форум собрал 4 тыс. человек, в том числе глав крупных зарубежных и отечественных компаний. Участники обсудят цифровую экономику, особенности продвижения территориального бренда, безопасный бизнес и межбюджетные отношения. Главным событием первого дня станет заседание президиума под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Также Краснодарский край подпишет ряд соглашений с инвесторами. Из запланированных договоров — расширение серийного производства обуви и строительства завода биополимеров.

«В этот год мы впервые представляем инвестпредложения на базе наших предприятий-банкротов, в которых достаточно легко и быстро можно приобрести соответствующий имущественный комплекс, соответствующее оборудование и уже начать производство», — рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов.

Власти региона рассчитывают заключить18 соглашений, направленных на развитие края, в том числе в потребительской сфере и промышленности.

«Мы подписали на прошлом форуме около 250 соглашений на сумму инвестиций 750 миллиардов. Повторить вот этот рекорд будет достаточно сложно, но, тем не менее, будут и в рамках этого форума и подписаны соглашения, и установлены новые контакты с бизнес сообществом», — сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

Форум пройдет 27 и 28 февраля. В течение двух дней участники смогут посетить выставку инвестиционных проектов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего регион подготовил больше 500 инвестпредложений на сумму 270 млрд рублей.

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