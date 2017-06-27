В Сочи стартует всероссийский фестиваль «Кубанский казачок»

Участники фестиваля 27 июня примут участие в параде в Лазаревском районе.

На церемонию открытия приедут артисты Кубанского казачьего хора. В конкурсных мероприятиях фестиваля выступят взрослые и детские коллективы, народные хоры и ансамбли народного танца из Адыгеи, Калмыкии, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Чувашии, а также творческие коллективы из Омска, Москвы, Московской, Новосибирской областей и Краснодарского края.

В этом году Всероссийский фестиваль проводится под эгидой двух юбилеев: 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель, сообщает пресс-служба «Кубанского казачьего хора».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурсные выступления будут проходить в течение трех дней. Итоги фестиваля подведут 1 июля. В этот день состоится гала-концерт с участием лауреатов конкурса. Краснодарский край на фестивале «Кубанский казачок» представит бразцовый ансамбль казачьей песни «Соловейко».

Источник