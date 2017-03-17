В Сочи стартует женский футбольный турнир «Кубанская весна»

17 марта в 11:58

В Сочи 17 марта стартует «Кубанская весна». Женский футбольный международный турнир пройдет уже в 14-й раз.

В этом году участвовать в соревнованиях будут восемь команд. В их числе и сборная Краснодарского края. Сформировали ее в основном из игроков «Кубаночки». Руководить коллективом будет тренер «желто-зеленых» Татьяна Зайцева.

Ее футболисткам на групповом этапе предстоит сразиться с национальными командами Казахстана, Словении и Ирана. С Ираном пройдет первая встреча 19 марта. Во второй группе за выход в плей-офф поборются Азербайджан, Румыния, Белоруссия и Россия.

Завершится первая стадия «Кубанской весны» 22 марта. Полуфинальные битвы начнутся 22 марта. Решающий матч состоится 26 числа, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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