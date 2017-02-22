В Сочи стартуют Всемирные военные игры

В Сочи 22 февраля стартуют III зимние Всемирные военные игры. В России они пройдут впервые.

Первые участники состязаний уже прибыли в город-курорт. За медали будут бороться команды из 26 стран. С собой они привезут около 12 т спортивного инвентаря. В программе запланированы семь видов спорта, в том числе биатлон, лыжные гонки, ски-альпинизм и спортивное скалолазание. Первые соревнования начнутся в 9:00.

За Россию будут выступать 60 человек, большинство из которых — представители ЦСКА. В играх также примут участие военнослужащие армий НАТО.

Официальная церемония открытия Игр состоится 24 февраля на стадионе «Ледяной куб». В этот день в Сочи из Кремля привезут огонь, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее были презентованы медали соревнований и форма сборной России. В Играх примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным. С 24 по 26 февраля в Сочи продлят работу общественного транспорта.

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