В Сочи стилисты провели урок в экспериментальном классе для девочек

У воспитанниц особая программа: помимо общих наук, они будут осваивать основы ресторанного дизайна и флористики, пройдут курс парикмахерского искусства.

«Мы решили начать с простого, научить девочек ухаживать за своими волосами. Классический вид прически в школе — это хвостик. Но и он может быть разным», — сказала чемпионка мира по парикмахерскому искусству Любовь Падалкина.

«Я не делала себе модельную прическу, но получилось все равно красиво. Мне все понравилось, надеюсь, что остальным тоже», — поделилась ученица гимназии № 15 Сочи Джеммина Аракелян.

В школьной программе экспериментального класса сделан упор на гуманитарные дисциплины. Воспитанницы будут углубленно изучать английский, немецкий и китайский языки, а также правила международного этикета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперты проекта WorldSkills посетили класс для девочек в Сочи.

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