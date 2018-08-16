В Сочи столкнулись два автомобиля Hyundai, пострадал ребенок

ДТП произошло 15 августа в 11:00 на улице Триумфальной.

По предварительным данным, 32-летний житель Челябинска на Hyundai не уступил дорогу другому Hyundai, за рулем которого находилась 28-летняя местная жительница. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок, который ехал вместе с девушкой. В момент столкновения он находился в детском кресле и получил незначительные травмы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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