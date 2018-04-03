В Сочи строители выкопали из земли снаряд времен войны

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас.

В дежурную часть сочинского ОМОНа поступило сообщение из полиции о том, что рабочие при проведении земляных работ на территории частного дома в Лазаревском районе обнаружили предмет, похожий на боеприпас, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

На место прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа и идентифицировали подозрительный предмет — им оказался 70-ти миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии.

Боеприпас обследовали, вывезли в безопасное место и уничтожили.

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