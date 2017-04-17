В Сочи субтропический сад предложили сделать особо охраняемой зоной

В Сочи экологи предложили придать статус особо охраняемой природной территории Субтропическому ботаническому саду.

Этот вопрос подняли в апреле на заседании постоянно действующего экологического совета. Специалисты обсудили Концепцию устойчивого развития Сочинской курортной агломерации.

По словам председателя Комиссии по особо охраняемым природным территориям Юлии Набережной, в этом году саду исполнилось 40 лет. Он находится на территории пансионата «Белые ночи».

«Собрана коллекция абсолютно уникальная. И аналогов ему (саду) на территории России нет. Он абсолютно не уступает Дендрарию по своему видовому составу, а в чем-то даже более интересен», — пояснила она.

Сейчас идет разработка документации, которая позволит на уровне края закрепить за Субтропическим ботаническим садом статус особо охраняемой территории регионального значения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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