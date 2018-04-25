В Сочи суд оштрафовал мужчину за жучок для прослушивания телефона

Его признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств.

Следствие и суд установили, что в феврале 2015 года 31-летний мужчина на одном из сайтов купил техническое средство для негласного и дистанционного получения звука в режиме реального времени путем дозвона на установленную в нем сим-карту. Этот предмет входит в список запрещенных к свободному обороту на территории РФ.

В 2017 году мужчина разместил в Интернете объявление о продаже гаджета. В феврале в поселке Лазаревское около остановки общественного транспорта он продал его за 2,5 тыс. рублей. Однако покупатель действовал в рамках проверочной закупки, проводимой оперативными сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ о незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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