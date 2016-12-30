В Сочи суд остановил возведение самостроя на землях совхоза

Адлерский районный суд в декабре наложил арест на земельный участок, на котором возводится самовольный многоэтажный объект.

Ранее в суд подала иск администрация Сочи. Заявитель потребовал снести самовольную постройку на участке площадью 600 кв.м. Он находится в районе поселка Мирного на землях совхоза «Южные культуры». Здание имеет три этажа и элементы четвертого. Его строительство осуществлялось без разрешения.

В мэрии отмечают, этот участок имеет вид разрешенного использования под малоэтажные жилые здания. Однако по данным интернет-сайтов, застройщик планирует построить многоквартирный жилой комплекс «Фортуна».

По данным администрации курорта, эта территория не предусмотрена для плотной высотной застройки, там нет необходимой инфраструктуры для многоквартирного дома. Также отсутствуют подъездные пути к территории дома и парковочные места, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник