В Сочи суд рассмотрит дело о «бомбе» на детской площадке

Адлерский районный суд Сочи рассмотрит дело в отношении местной жительницы о ложном сообщении об акте терроризма.

По версии органов предварительного расследования, пьяная 48-летняя женщина находилась на улице Молокова и поссорилась со своим сожителем. После этого она позвонила в полицию и рассказала, что на лавочке на детской площадке лежит бомба, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки информация о бомбе не подтвердилась. Прокуратура подала иск в суд о взыскании ущерба, причиненного государству. Жительнице Сочи грозит до трех лет лишения свободы.

Вернуться на ленту

Источник