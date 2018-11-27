В Сочи суд запретил работать двум частным детским садам

Прокуратура Центрального района города-курорта провела проверку двух частных детских садов на предмет соблюдения требований законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.

Во время проверки в деятельности двух индивидуальных предпринимателей — Зинуровой Н. А и Мигаль М. В., которые оказывали услуги по присмотру и уходу за детьми, выявили многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности.

В связи с тем, что выявленные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью детей, посещающих частные детские сады, прокуратура района направила в суд исковые заявления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.

Иски суд удовлетворил, деятельность двух ИП признал незаконной. Кроме того, суд запретил оказывать услуги предпринимателям до устранения ими нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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