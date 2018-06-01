В Сочи сыграют на органе музыку группы Scorpions

В Зале органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской 3 июня состоится концерт лауреата международных конкурсов Владимира Королевского.

Концерт «От Генделя до Scorpions» начнется в 17:00. Прозвучат произведения Генделя, Моцарта, Брамса, Масканьи, а также концертная фантазия на песню «Wind of change» группы Scorpions, написанная самим Королевским.

Владимир Королевский — один из наиболее известных молодых органистов России, победитель многочисленных российских и международных конкурсов. Также Королевский выступает как пианист и композитор, сообщает пресс-служба «Сочинского концертно-филармонического объединения».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 апреля Владимир Королевский принял участие в сборном концерте «Аве Мария».

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