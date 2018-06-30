В Сочи такси врезалось в автобус, погибли два человека

ДТП произошло утром 30 июня на автодороге Адлер — Красная Поляна.

Информация об этом поступила около 6:50 в дежурную часть УВД по городу Сочи.

По предварительным данным, автомобиль такси «Рено Логан» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автобусом. Автобус передвигался без пассажиров, водитель не пострадал.

В салоне «Рено Логан» находились три человека: водитель и два пассажира.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы и был доставлен в городскую больницу №4. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, ему оказывается вся необходимая помощь.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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