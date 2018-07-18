В Сочи таксист сбил женщину на мопеде

Авария с тяжелыми последствиями случилась днем 18 июля на улице имени Чайковского.

О ДТП сообщили очевидцы, которые выложили в социальных сетях видео и фотографии.

На кадрах видно, что авария произошла под мостом. По словам очевидцев, водитель такси на полной скорости врезался в женщину, которая ехала по главной дороге на скутере. На голове мотоциклистки не было шлема.

На месте происшествия работали полиция и скорая помощь, которую вызвали свидетели ДТП. Женщину с травмой головы и открытым переломом госпитализировали в реанимацию.

Обстоятельства аварии уточняются.

Сегодня 18.07 днём, в Сочи по улице Чайковского, под мостом в сторону «Море Молла», водитель такси сбил мотоциклистку! ⠀ Со слов очевидца: -Прямо на моих глазах таксист на скорости сбил женщину, которая ехала на мото транспорте без шлема по главной. Полиция даже скорую не вызвала! Я выполнила гражданский долг и минут через 15-20 подъехала карета скорой помощи, пострадавшая уже теряла сознание, у неё травма головы и открытый перелом, увезли в реанимацию, состояние тяжелое! 🎥: фото и видео от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 18 Июл 2018 в 3:02 PDT

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник