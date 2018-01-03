В Сочи травматологи краевой больницы № 4 провели 1 тыс. операций

Юбилейную операцию хирурги провели в канун Нового года — в отделение травматологии доставили молодого человека, пострадавшего в ДТП.

Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, молодой человек находился в состоянии травматического шока. У пациента диагностировали ряд тяжелых травм: серьезные многооскольчатые переломы конечностей, таза, ребер, позвоночника, вывих бедра, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Команда хирургов-травматологов спасла молодого человека — вывих бедренной кости был вправлен, затем стержневыми аппаратами зафиксирован тазобедренный сустав и проведена лапаротомия. Внутреннее кровотечение было остановлено, состояние пациента удалось стабилизировать. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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