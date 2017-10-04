В Сочи тренер детской хоккейной команды ударил игрока клюшкой

Инцидент произошел в сентябре во время матча первенства Московской области.

Видеозапись инцидента очевидцы выложили в Интернет. На ролике запечатлено, как тренер детской хоккейной команды «Луч» из Сергиева Посада, находясь на скамейке запасных, выхватил клюшку у одного из игроков и ударил другого хоккеиста по спине, после чего ребенок упал. О данном случае стало известно после того, как в отношении тренера завели уголовное дело после посещения ребенком медицинского учреждения.

«Меня удалили до конца игры, и следующую игру я тоже должен был пропустить. Тогда у тренера не выдержали нервы, и он сильно ударил меня по спине так, что я упал. Потом он через меня перешагнул и пошел дальше», — рассказал пострадавший.

В хоккейном клубе «Луч» сообщили, что тренера Александра Троицкого после произошедшего уволили.

«Видео с инцидентом попало в Интернет и получило огласку. Узнав о поведении тренера, мы его сразу же уволили. Кроме того, он был удален от игр в Сочи», — заявили в клубе.

Сам тренер признал свою вину, однако отказался комментировать произошедший инцидент, пишет «Р-Спорт».

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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