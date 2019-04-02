В Сочи троих застройщиков посадили за обман 45 дольщиков

Злоумышленников задержали оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. В апреле суд вынес по делу приговор.

По данным следствия, трое жителей Сочи и Краснодара в возрасте от 36 до 46 лет заключали договоры и брали у дольщиков деньги под предлогом строительства многоквартирных домов. Злоумышленники начали самовольно возводить дома без разрешений на строительство. В 2016-2017 застройщики давали рекламу о продаже жилья в СМИ и агентствах недвижимости, при этом скрывали от дольщиков тот факт, что дома являются самостроями и могут пойти под снос, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Здания в итоге так и не построили. В результате пострадали 45 жителей Кубани и других регионов России. Ущерб составил более 46 млн рублей.

Возбудили 25 уголовных дел о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах и 20 дел о покушении на мошенничество. Центральный районный суд учел мнение гособвинителя и в зависимости от роли каждого подсудимого назначил им от пяти до десяти лет лишения свободы. Имущество осужденных арестовали для компенсации ущерба пострадавшим.

Приговор не вступил в законную силу.