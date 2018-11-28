В Сочи троих приезжих поймали с крупной партией метадона

Две женщины и мужчина делали закладки на территории курорта.

Следствие установило, что 56-летняя жительница сопредельного государства, ее 31-летний сын и их 64-летняя знакомая из Тверской области закупали партии метадона, а затем раскладывали его по тайникам в Центральном, Хостинском и Адлерском районах города. Из закладок полицейские извлекли более 50 г наркотика, еще 150 г нашли в доме у подозреваемых.

На время следствия наркодилеров заключили под стражу. Сейчас материалы уголовного дела следователи передали в суд. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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