В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах продолжают спасательные работы

Об этом главы муниципалитетов 25 октября доложили губернатору региона Вениамину Кондратьеву во время заседания краевого штаба по ликвидации ЧС.

«Пока обильные осадки не прекратятся, необходимо проводить эвакуацию людей, осуществлять подворовые обходы. Главное — максимально уберечь людей, не допустить жертв. Необходимо работать на предупреждение, к сожалению, прогноз погоды неутешительный. В течение двух суток уменьшения осадков не предвидится», — заявил Кондратьев.

Самая сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе. Здесь подтоплено более 800 домов. Глава муниципалитета Анатолий Русин доложил, что сейчас на улицах работает водооткачивающая техника, организованы 37 пунктов временного размещения людей. В них находятся 377 человек. Мобильные бригады продолжают осуществлять подворовой обход, помогают людям, организован подвоз воды.

Руководитель Апшеронского района Роман Герман доложил, что работы по ликвидации стихии в районе продолжаются. Мероприятиями по восстановлению инфраструктуры занимаются 125 человек, сформированы 18 бригад по оценке ущерба, помощь оказывают спасатели из Горячего Ключа и Белореченска.

Аналогичная работа проводится и в Сочи. Мэр Анатолий Пахомов сообщил, что в первую очередь восстановили работу во всех объектах социальной инфраструктуры — школах, детских садах и больницах. Он подчеркнул, что имеющихся в Сочи запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Все спасательные службы находятся в повышенной степени готовности в случае ухудшения погодных условий.

Губернатор отметил работу оперативных служб, своевременное реагирование на чрезвычайную ситуацию в ночное время.

«Все службы сработали своевременно. Сейчас наш главный приоритет — это восстановление дорог, коммуникаций и работы социальных объектов», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

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