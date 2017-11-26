В Сочи тур кубка ЧМ по футболу завершат фейерверком

Праздник организуют на площади Флага 26 ноября.

В честь последнего дня публичного показа кубка чемпионата мира по футболу для жителей и гостей города организуют фейерверк. Вход на площадь свободный. Начало в 20:00.

Сочи стал 16-м городом и последней остановкой национального этапа тура кубка ЧМ в этом году. С января трофей отправится в другие страны. Он вернется в Россию в мае. Тур продолжится во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», торжественная церемония встречи кубка ЧМ по футболу состоялась 21 ноября в Skypark. Его смогли увидеть 5 тыс. человек. Кубок 22 ноября привезли в удаленную студию «Кубань 24» в Сочи.

Фоторепортаж с презентации кубка в Краснодаре смотрите здесь.

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