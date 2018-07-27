В Сочи турецкую авиакомпанию оштрафовали за незаконный провоз иностранки

При оформлении рейса из Стамбула сотрудники ПУ ФСБ по Краснодарскому краю выявили жительницу Пиренейского полуострова, которая предъявила на паспортном контроле документ с истекшим сроком действия.

Женщину привлекли к административной ответственности, ей отказали во въезде в Россию. В результате ненадлежащего отношения компании-перевозчика к своим обязанностям по проверке у пассажиров документов иностранной гражданке пришлось обратным рейсом вернуться в аэропорт вылета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Авиакомпанию Turkish Airlines привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 100 тыс. рублей, в адрес руководства внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

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