В Сочи турист заблудился в лесу около горы Амуко

09 августа в 18:06

Спасатели 9 августа помогли жителю Брянска выбраться из леса.

Утром к спасателям обратился турист, который сообщил, что заблудился в лесу в Лазаревском районе и не знает, как выбраться к населенному пункту. Парень рассказал, что хотел подняться в горы.

Как выяснилось позже, приезжий шел по проселочной дороге в сторону так называемого «хребта Дураков». По пути он встретил местного жителя, который посоветовал ему спускаться обратно в поселок Лазаревское и указал дорогу. Парень решил свернуть с дороги в лес и через некоторое время попал в каньон ручья неподалеку от Крабового ущелья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Все время, пока туриста искали, он был со спасателями на связи. Несмотря на путаные объяснения, спасатели обнаружили приезжего. Им оказался 30-летний житель Брянска. Никаких травм, кроме царапин, парень не получил.

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