В Сочи туристы засняли на видео пасущихся кавказских серн

Гости края сняли на видео группу диких коз, которые абсолютно спокойно щипали траву. Обычно подойти так близко к животным нельзя, очень пугливы.

Едва завидев человека, они с протяжным свистом скрываются из поля зрения. Чтобы не стать добычей хищников, природа наделила этих животных отличным обонянием и слухом. Так что возможность приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки — уникальный случай.

Кавказские серны — это высокогорный вид коз, представители которого могут развивать скорость до 50 км/час. Но несмотря на свою реакцию, они внесены в Красную книгу России. По последним подсчетам, на Кубани обитают около 1,2 тыс. особей.

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