В Сочи турниром IRОNSTАR открыли сезон триатлона

На двух дистанциях, «полужелезной» и спринтерской, помериться силами на курорт «Имеретинский» приехали более 2 тыс. спортсменов из 20 стран мира.

Участникам предстояло проплыть в открытой морской воде несколько километров, принять участие в велогонке, а затем пробежать кросс по живописному молу порта и набережной. Несмотря на то, что соревнования предназначены для спортсменов-любителей, конкуренция была высокой, боролись за каждый метр, говорят участники. Первым финишную прямую у отеля «Имеретинский» пересек участник спринтерского забега Александр Шелест.

«Очень сильная конкуренция на велоэтапе и на плавательном этапе. Я просто был сильнее в беге, поэтому и победил. Будем приезжать на IRONSTAR каждый раз, когда будет возможность. Просто невероятная организация. Шикарный курорт, люди очень приветливые, чисто, красиво, уютно», — рассказал победитель турнира IRОNSTАR Александр Шелест.

Турнир собирает с каждым годом все больше участников. Для спортсменов создают комфортные условия, чтобы привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни.

«Инфраструктура курорта развивается. В этом году мы перенесли транзитную зону с обычного места парковки напротив главного отеля прямо на набережную. Это позволило спортсменам сразу после выхода из воды оказаться рядом со своими велосипедами и как можно быстрее уйти на велодистанцию», — отметил партнер турнира IRОNSTАR Владимир Волошин.

В турнире также приняли участие паратриатлеты. Они прошли те же дистанции триатлона в рамках чемпионата России. Поддержать спортсменов на соревнованиях приехали больше 10 тыс. болельщиков.

Как отмечают организаторы, на летний спортивный сезон запланирована целая серия соревнований под брендом «Железных звезд». Закроют сезон в сентябре на курорте «Имеретинский». Там пройдут главные старты года по «железному» и олимпийскому триатлону.

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