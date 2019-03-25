В Сочи турист поскользнулся на тропе и упал со склона

Это произошло 24 марта в поселке Красная Поляна.

По предварительным данным, 38-летний приезжий из Курской области с другом решил прогуляться по «Тропе здоровья» на курорте «Роза Хутор», которая в это время года закрыта для туристов. Во время прогулки мужчина поскользнулся на заснеженной тропе и упал со склона хребта Псехако с высоты более 10 м. В результате падения турист ударился головой и потерял сознание. Его друг сразу вызвал спасателей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

На место выехали сотрудники Краснополянского отряда. Они оказали пострадавшему первую помощь, используя альпинистское снаряжение и носилки, вынесли его из труднодоступного места и передали медикам.