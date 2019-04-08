В Сочи турист заблудился в горах во время съемок квадрокоптером

Это произошло 6 апреля на юго-западном склоне хребта Псехако.

Спасателям Краснополянского подразделения ЮРПСО днем позвонил 35-летний житель Екатеринбурга и рассказал о том, что во время съемок квадрокоптером забрался на гору по крутому склону и самостоятельно спуститься не может. Связь с беспилотником пропала, мужчина решил сойти с тропы и подняться вверх по склону к месту, где предположительно, находился квадрокоптер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вместе с кинологическим расчетом выехали в район поиска. Они нашли мужчину и при помощи альпинистского снаряжения спустили его с опасного участка склона к пешеходной тропе. Турист не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.