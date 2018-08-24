В Сочи у мужчины отобрали сумку с 30 млн рублей, полиция объявила план «Перехват»

По данным СМИ, у мужчины на улице Пасечной 24 августа отобрали сумку, в которой он нес 30 млн рублей.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве не уточнили с чем это связано.

По предварительным данным, неизвестные совершилии разбойное нападение на мужчину и отобрали сумку с 30 млн рублей. Затем они скрылись.

Полицейские разыскивают белую Kia Rio с абхазскими номерами. В ней могут находиться вооруженные люди. Водитель — кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост — приблизительно 170-175 сантиметров. Был одет в коричневую рубашку с желтыми вставками, бриджи и бейсболку, пишет телеканал «360».

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