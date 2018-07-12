В Сочи убрали упавшую на ж/д пути фуру и восстановили движение поездов

С 16:45 движение на двухпутном перегоне Хоста — Мацеста восстановлено и осуществляется по нечетному пути.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе СКЖД.

В результате инцидента были задержаны поезда № 262 Адлер — Архангельск, № 545 Орск — Адлер, № 84 Адлер — Москва, № 680 Адлер — Владикавказ, № 533 Москва — Адлер, № 461 Уфа — Адлер, а также пригородные поезда № 6526 Аэропорт — Сочи, № 6318 Имеретинский Курорт — Сочи, № 6319 Сочи — Имеретинский Курорт. Задержки поездов составили от одного до двух часов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 июля на автомобильной трассе в 14:25 водитель КамАЗа не справился с управлением, после чего фура выехала на железнодорожные пути, нарушив габарит.

Со станции Адлер подняли восстановительный поезд. Объекты железнодорожной инфраструктуры в результате ДТП не пострадали.

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