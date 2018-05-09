В Сочи участие в акции «Бессмертный полк» приняли 80 тыс. человек

Возглавили шествие ветераны Великой Отечественной войны. Весь путь они преодолели в ретро-автомобилях.

Колонна «Бессмертного полка» прошла под военные песни от Зимнего театра по Курортному проспекту до стелы «Подвиг во имя жизни» у парка Ривьера. Акция продолжалась более двух часов. Участие в ней также принял мэр Анатолий Пахомов.

«День 9 мая по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. Это была Победа в войне, которая стала самым суровым испытанием для людей всего мира. С тех времен прошло больше 73 года, но подвиг нашего народа в битве с фашизмом навсегда останется в веках как пример мужества, героизма и безграничной любви к Родине. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую война обошла бы стороной. И сегодня на этой акции мы благодарим участников тех страшных событий за наше мирное небо», — цитирует мэра пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прохождение «Бессмертного полка» в Краснодаре можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале «Кубань 24», на сайте и в соцсетях «Кубань 24».

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