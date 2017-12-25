В Сочи участковый поздравил с наступающим Новым годом спасенную из пожара семью

Пожар произошел почти год назад, 3 января. Участковый полиции Владимир Новиков был не при исполнении, но, увидев, что горит дом, он бросился на помощь людям.

«В канун новогодних праздников старший участковый уполномоченный УВД по городу Сочи майор Владимир Новиков посетил многодетную семью, спасенную им из пожара. Кроме игрушек и сладостей, младшие члены семьи получили новогодние тематические раскраски от сотрудников УВД по Сочи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участковый 3 января 2017 года, в свой выходной, пришел в гости к друзьям в микрорайоне Мацеста. Он услышал крики о помощи, выбежал на улицу и заметил, что со второго этажа соседнего дома идет дым. За несколько минут Владимир Новиков с помощью других мужчин вынес из дома троих детей и их мать. Узнав от женщины о том, что внутри остался ее супруг — отец семерых детей, он накинул на плечи шерстяное одеяло и зашел в дом. На втором этаже полицейский обнаружил хозяина дома, мужчина был без сознания. Правоохранитель на себе вынес мужчину на улицу.

О своем поступке майор полиции никому не рассказал, о произошедшем его коллеги узнали от очевидцев. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации Владимир Новиков удостоен ведомственной награды «За смелость во имя спасения», а также награжден мэром Сочи Анатолием Пахомовым медалью «Почет и уважение сочинцев».

Перед Новым годом полицейские посетили новогодние утренники и поздравили детей сотрудников гарнизона, а также ребят, находящихся на лечении в поликлинике № 2 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Краснодарскому краю». Они подарили детям сладости и раскраски. Праздничные мероприятия прошли в рамках Всероссийской благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Она продлится до 15 января 2018 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году соискателями проекта «Поступок» стали 11 полицейских, которые защищали и спасали жизни кубанцев.

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