В Сочи участниками первомайской демонстрации стали 30 тыс. человек

Колонны под музыку с шарами и цветами прошли от Зимнего театра к площади Южного мола.

«В Сочи живут настоящие труженики. И благодаря их стараниям в благоустройстве, в поддержании порядка, в озеленении, в предоставлении услуг наш город лидирует по спросу на предложения уже на майские праздники. И это только начало сезона. Впереди еще много событий, когда в Сочи будут собираться одномоментно десятки тысяч гостей», — сказал мэр курорта Анатолий Пахомов.

Впервые в демонстрации приняли участие юнармейцы. Яркой получилось и колонна футбольных болельщиков чемпионата мира, одетых в форму сборных стран-участниц мундиаля. На площади Южного мола прошел «Парад достижений» лучших творческих коллективов города, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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